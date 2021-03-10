РИАМО - 10 мар. ООО «Либерти» оштрафовано на 864,9 тысячи рублей за участие в картельном сговоре, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в отношении АО «Ауксилия» и ООО «Либерти» возбудили дело по факту заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на открытом конкурсе, проводимом Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

«Московским областным УФАС ООО «Либерти» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции». Принято решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности», — говорится в сообщении.