РИАМО - 10 мар. Медики подмосковного Красногорска успешно извлекли кусок моркови, застрявший в одном из бронхов годовалого ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эндоскопическое отделение Красногорской городской больницы №1 поступила девочка с затрудненным дыханием. Во время обеда она случайно вдохнула кусочек моркови. Еда застряла в трахеобронхиальном дереве, из-за чего начались проблемы с дыханием.

«Крупные частицы пищи, попавшие в дыхательные пути, могут полностью перекрыть доступ воздуха к легким. Мелкие же частицы, попадая в один из бронхов, не вызывают проблем с дыханием, однако, спустя определенное время, появляется риск развития осложнений. Далеко не всегда ребенок способен объяснить свои жалобы, что приводит к задержке оказания помощи. При видеобронхоскопии у ребенка в одном из сегментарных бронхов был обнаружен фрагмент пищи – морковь, который мы удалили при помощи эндоскопического инструмента», – сказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Александр Вербовский.

Он добавил, что сейчас девочка выписана из стационара и чувствует себя хорошо.

Врачи призывают родителей внимательно присматривать за детьми. При малейшем подозрении, что ребенок мог вдохнуть еду, подавиться или проглотить инородный предмет, необходимо сразу же обратиться к медикам.