РИАМО - 10 мар. Мобильный сервис проката велосипедов в Москве «Ситибайк» передал городу половину своих акций, это позволит установить еще 67 электрических станций велопроката и закупить 1 тысячу новых велосипедов, включая 500 электрических, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы.

Прошлый велосезон стал для компании рекордным. Тогда жители и гости столицы совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.

«Эти цифры доказывают, что сервис проката пользуется популярностью у жителей города, поэтому совместно с банком ВТБ мы продолжим дальнейшее развитие велопроката», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, ежегодно велопрокатом в Москве пользуются несколько миллионов человек, а в прошлом году велосезон был рекордным. При этом количество прокатных велосипедов превысило 6,5 тысячи.

Как воспользоваться московским велопрокатом>>