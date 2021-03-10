РИАМО - 10 мар. Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов, чья работа была нарушена в результате технического сбоя, сообщает ТАСС.

«В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны», — отметили в пресс-службе компании.

В настоящий момент специалисты компании занимаются изучением причин произошедшего. Это нужно для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее сайт Кремля, а также сайты правительства РФ, Совета Федерации, СК, МВД, Роскомнадзора и других ведомства были недоступны пользователям. Также сбои наблюдались в работе ряда сервисов и соцсетей, включая Twitter, YouTube, Google, Qiwi, «Яндекс».

Ранее Роскомнадзор объявил о начале замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных из-за того, что соцсеть не удалила противоправный контент.

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе сайтов российских госорганов>>