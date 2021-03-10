РИАМО - 10 мар. В 2020 году благодаря действиям полиции в Москве удалось сократить число опасных преступлений – в городе стали меньше совершать грабежи, убийства и разбойные нападения, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В среду на заседании Мосгордумы состоялся годовой отчет начальника Главного управления МВД России по Москве Олега Баранова о деятельности подчиненных ОВД. Такой отчет традиционно рассматривается Мосгордумой в первом квартале.

«В 2020 году благодаря действиям полиции в Москве удалось сократить количество общественно опасных преступлений. В городе снизилось число убийств, грабежей, разбойных нападений, квартирных краж. Одним из факторов, позволивших снизить уровень террористической угрозы в мегаполисе, стала деятельность по пресечению незаконного оборота оружия», – отметил Шапошников.

Кроме того, согласно отчету, около 5 тысяч преступлений в городе удалось раскрыть с использованием систем видеонаблюдения.

«Отдельно хочу поблагодарить сотрудников столичной полиции за ответственную работу по контролю за соблюдением ограничительных мер, введенных в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Слаженные действия правоохранительных органов и Роспотребнадзора позволили нам пройти пиковые периоды пандемии с наименьшими потерями, избежать худших сценариев развития ситуации», – отметил глава Мосгордумы.

Также Шапошников подчеркнул, что спросил у Баранова о деятельности недобросовестных юридических компаний, которые под видом бесплатной помощи навязывают москвичам свои услуги и вымогают у них деньги.

«По словам Баранова, возбуждать уголовные дела по данным обстоятельствам, как правило, крайне сложно. Лжеюристы умело пользуются Гражданским кодексом и подсовывают клиентам договоры на оказание услуг, в которых изначально заложен механизм обмана, позволяющий мошенникам вытягивать у граждан немалые денежные средства за якобы бесплатную юридическую помощь», – отметил Шапошников.

В прошлом году до суда довели около 80 таких дел, однако соответствующих эпизодов было больше. Этот вопрос будет проработан в ближайшее время.