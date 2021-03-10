РИАМО - 10 мар. Муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе детского технопарка «Изобретариум» в подмосковном Реутове занимается модернизацией образовательных программ и обучением педагогов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«На базе технопарка «Изобретариум» с начала февраля 2021 года функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования. Его сотрудники модернизируют содержание программ дополнительного образования, обучают педагогов современным программам, а также проводят мониторинг качества образовательных услуг», - говорится в сообщении.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Реутов активно работает над совершенствованием сферы дополнительного образования, и открытие опорного центра - еще один шаг в этом направлении.

«В «Изобретариуме» любой желающий может получать доступ к самым современным образовательным программам технического, естественно-научного и творческого профилей. Благодаря работе опорного центра сами эти программы будут постоянно совершенствоваться, а преподаватели - регулярно повышать квалификацию, чтобы обучать своих учеников только самым новаторским и востребованным подходам в выбранной отрасли», - добавил он.

С начала функционирования Муниципального опорного центра дополнительного образования прошел ряд совещаний с директорами учреждений дополнительного образования.

«Для реализации муниципальной модели развития дополнительного образования была проведена инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов всех учреждений, составлена программа по их использованию и запланировано обучение педагогов на базе центра», - сказала директор детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва.