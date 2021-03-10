РИАМО - 10 мар. В честь Масленицы столицу украсили 500 тематическими плакатами, эту работу выполнили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 500 праздничных тематических плакатов», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в течение масленичной недели праздничные открытки покажут на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате, а также здании Центрального телеграфа.

Бирюков отметил, что к Масленице подготовили красочный видеоролик. Его будут транслировать на домах-книжках на Новом Арбате. В праздничном режиме будет работать и архитектурно-художественная подсветка зданий.

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