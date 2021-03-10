РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 мар. Жители из подмосковных Котельников смогут поучаствовать в акции «Благодарный шкаф» и сдать ненужную одежду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ СШОР «Белка», который расположен в микрорайоне Силикат, установлен «благодарный шкаф».

«В шкаф можно приносить ненужную одежду, обувь, текстиль, игрушки или предметы домашнего обихода. Так можно подарить им новую жизнь за счет повторного использования или переработки», - говорится в сообщении.

Участвуя в программе, каждый имеет возможность помочь нуждающимся и внести свой вклад в сохранение экологии.