РИАМО - 10 мар. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ведется строительство Северного обхода Лобни, сейчас возводят путепровод в рамках I этапа, продолжается забивка свай, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы над первым этапом начались в этом году и должны завершиться в 2022 году. Они проводятся с левой и с правой сторон искусственного сооружения, со стороны микрорайона Луговая и со стороны Дмитровского шоссе.

«Продолжается забивка свай под опоры путепровода. На опоре №3 успешно проведены динамические испытания пробных свай. На опоре №4 полностью завершена забивка всех 84 свай под фундамент опоры путепровода, продолжается устройство ростверка. Приступили к пробной забивке свай под опоры №1 и №2», - сказали в пресс-службе.

Всего в фундаменты опор путепровода забьют 472 сваи. Самих опор будет четыре штуки. Их начнут строить в марте. Одновременно с этим рабочие меняют грунт, строят временные дороги, например, как со стороны Дмитровского шоссе.

На объекте работают около 50 специалистов и 40 единиц техники, в том числе сваебойная установка.

Первый этап должны завершить досрочно в 2022 году, это позволит сократить время въезда и выезда в город до 30 минут.

Всего в строительстве Северного обхода Лобни запланировано три этапа. Новая дорога позволить объезжать городскую застройку через железнодорожные пути без потери времени. Суммарная протяженность трех этапов дороги составит 8 км. Второй и третий этапы строительства планируют закончить в 2025 году.