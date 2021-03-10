РИАМО - 10 мар. Дом по программе реновации на Варшавском шоссе прошел проверку на соответствие безбарьерной среде, передает корреспондент РИАМО.

В среду члены общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации осмотрели новостройку по адресу: Варшавское шоссе, 139. Здание проверили на предмет соответствия безбарьерной среде.

«Очень удобно, очень комфортно, очень доступно. Есть маленькие замечания, но они непринципиальны. Я не просто так попросила показать обычную квартиру, потому что в обычной квартире тоже могут жить люди с инвалидностью», - сказала председатель общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша» Наталья Присецкая.

Она осмотрела не только обычную квартиру, но и жилье, обустроенное специально для маломобильных людей.

«Основное удобство квартиры для людей с ограниченными возможностями - это широкая дверь в санузел, он полностью доступный. Там совмещенны ванна и туалет, там есть специальные поручни, что очень удобно. Также там широкая дверь на балкон и нет защитного порожка, то есть человек полностью свободен в перемещении по всей квартире», - отметила она.

Присецкая подчеркнула, что комфортным для маломобильных людей оказался и подъезд. В нем также нет порожка, есть грузовой лифт, а перемещаться по площадкам оказалось очень удобно.

По словам председателя общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, члена общественной палаты Москвы Валерия Теличенко, новые дома строятся с обязательным условием создания безбарьерной среды как в самом здании, так и вокруг.

«В реновационных домах также специально оборудуются квартиры для людей с ограниченными возможностями. В них более широкие дверные проемы, специально оборудованные санузлы, в том числе кнопками экстренного вызова. Выключатели и ручки на окнах расположены ниже, чем в обычных квартирах», - сказал Теличенко.

Всего в доме предусмотрено две квартиры для маломобильных граждан. В самом доме 345 квартир, есть парковка на 70 машин. На улице предусмотрено парковка для маломобильных граждан.