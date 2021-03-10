РИАМО - 10 мар. Рабочие приступят к реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы в Москве в следующем месяце, так, будут построены боковые проезды, левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу и проведены другие работы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В апреле планируем приступить к реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной протяженностью более 1 километра», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что на выполнение всех указанных работ уйдет примерно три года. В Депстрое столицы объявлен электронный конкурс на выполнение реконструкции развязки.

Согласно проекту, будут построены боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» и другие съезды.

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