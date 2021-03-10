РИАМО - 10 мар. Пресненский суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы условно Александра Мучаева по делу о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба суда.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Мучаев А.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ», - говорится в сообщении.

Кроме условного срока, ему также назначили испытательный срок в один год.

По данным СМИ, Мучаев, находясь за рулем автомобиля, задел бампером одного из сотрудников полиции во время акций протеста 23 января. В салоне машины находились участница Pussy Riot Мария Алехина и мундеп Людмила Штейн.