РИАМО - 10 мар. Потепление ожидается в Подмосковье и столице в конце масленичной недели, температура повысится до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Ночью 10 марта в столице подморозило до минус 21,3 градуса, а в подмосковном Клину – до минус 30,5 градуса. К полудню температура поднялась только до минус 17 – минус 15 градусов, несмотря на солнечную погоду. Причиной такого холода стало ультраполярное вторжение.

«Но нынешняя весна, смело заявив о себе в последних числах февраля, дала слабину и начнет отыгрывать утраченные позиции лишь в самом конце недели», – говорится в сообщении.

До этого еще ожидаются аномальные морозы. В ночь на 11 марта в Москве будет минус 21 – минус 19 градусов, в Подмосковье – местами до минус 30 градусов. Однако днем будет уже значительно теплее: в столице – минус 8 – минус 6 градусов, в области – минус 10 – минус 5 градусов.

12 марта усилится ветер, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве – минус 18 – минус 16 градусов, в Подмосковье – минус 20 – минус 15 градусов, местами до минус 25 градусов. Днем в столице будет минус 7 – минус 5, в области – минус 8 – минус 3 градуса.

На выходных температура поднимется до климатической нормы. Ночью 13 марта будет минус 12 – минус 7 градусов, днем – около 0 градусов. 14 марта ночью будет минус 6 – минус 1 градус, а днем – минус 1 – плюс 4 градуса. В то же время погода будет сырой и ветреной.

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