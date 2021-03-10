РИАМО - 10 мар. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 291 случай заражения Covid-19, больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Балашихе — 28, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также Люберцах зарегистрировали 22 случая инфицирования Covid-19, а в Раменском и Сергиево-Посадском округах выявили по 20 случаев заражения, в Красногорске, Одинцовском округе и Солнечногорске — по 13, в Истре — 12, в Дмитровском округе — 11.

По 10 случаев Covid-19 выявили в Рузском округе и Ступине, по девять — в Долгопрудном и Подольске, семь — в Домодедове. Кроме того, по шесть случаев коронавируса зафиксировали в Клину, Королеве, Ленинском округе, Мытищах и Орехово-Зуевском округе, по пять — во Фрязине, Химках, Шатуре, по четыре — в Богородском и Щелкове.

Также в Зарайске, Ивантеевке, Краснознаменске, Лобне и Пушкине выявили по три случая заражения, в Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Егорьевске, Коломне, Наро-Фоминске, Пущине и Реутове — по два. По одному случаю заражения выявили в Бронницах, Воскресенске, Жуковском, Звездном городке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Лыткарине, Можайском и Серпухове.

Ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировали в городских округах Власиха, Красноармейск, Лосино-Петровский, Лотошино, Молодежный, Озеры, Павловский Посад, Протвино, Рошаль, Серебряные Пруды, Талдом, Черноголовка, Чехов, Шаховская, Электрогорск, Электросталь.

За сутки в регионе выявили 291 случай Covid-19, с начала пандемии зарегистрировано 220 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Также за сутки выздоровели 622 человека, скончался 31 пациент с коронавирусом. За все время умерло 4 963 человека, выздоровели и выписались 180 332 пациента.

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Текстовая трансляция

10 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.