РИАМО - 10 мар. Порядок получения субсидий для представителей московского бизнеса упрощен, теперь для оформления нужно гораздо меньше документов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Упростили получение субсидий для бизнеса. Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней», - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, в среду стартовал очередной этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от правительства столицы. Заявку в случае недоработки можно будет доработать, но сделать это можно будет только один раз.

Поддержку могут получить отели и гостиницы, сфера детского образования, досуга и спорта, а также социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков.

А еще поддержку могут получить участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи и участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.