РИАМО - 10 мар. Порядок получения субсидий для представителей московского бизнеса упрощен, теперь для оформления нужно гораздо меньше документов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, в среду стартовал очередной этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от правительства столицы. Заявку в случае недоработки можно будет доработать, но сделать это можно будет только один раз.
Поддержку могут получить отели и гостиницы, сфера детского образования, досуга и спорта, а также социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков.
А еще поддержку могут получить участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи и участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.
Упростили получение субсидий для бизнеса. Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней. Подробности: https://t.co/kKZlvnciJY— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2021
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии