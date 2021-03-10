РИАМО - 10 мар. Судебное заседание по уголовному делу в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь перенесено, сообщает пресс-служба Перовского районного суда Москвы.

Причиной стала подача апелляционного представления государственным обвинителем на постановление о назначении заседания.

«Рассмотрение апелляционного представления будет проходить в Перовском районном суде 23 марта в 10:00», — сказали в пресс-службе.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении Соболь, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

Согласно данным следствия, в конце декабря Соболь не единожды пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины на востоке столицы. Для этого она представлялась сотрудником Роспотребнадзора. После пары неудачных попыток обвиняемая ввела в заблуждение доставщика еды и прошла в подъезд жилого дома.

После того, как хозяйка квартиры, где она проживает со своей семьей, открыла дверь, обвиняемая оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. В это время к женщине было применено физическое насилие.