РИАМО - 10 мар. Отсутствие доступа на сайты ряда государственных органов России в среду связано со сбоем у оператора «Ростелеком», заявил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ранее сайт Кремля, а также сайты правительства РФ, Совета Федерации, СК, МВД, Роскомнадзора и других ведомства были недоступны пользователям. Часть из них восстановила работу, на некоторых еще наблюдаются сбои.

«Это связано со сбоем оператора сети «Ростелеком». У других операторов сбоев нет. Сбои в работе сайта правительства и Кремля — это одна и та же проблема. Это абсолютно никак не связано (с мерами по замедлению работы сервиса Twitter - ред.)», — сказал Субботин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Роскомнадзор в среду начал замедлять скорость работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет запрещенный контент, включая призывы к суициду и пропаганду употребления наркотиков.