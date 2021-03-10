РИАМО - 10 мар. В среду пользователи из России массово сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, поисковиков Google и «Яндекса», а также оператора МТС. Об этом свидетельствуют данные на сайте downdetector.ru.

Первые сообщения начали поступать около 13:00. Большинство пользователей сообщают о проблемах с доступом к сайтам. К примеру, на YouTube не запускаются видеоролики, а у Google есть трудности со входом в сервисы.

У «Яндекса» зафиксированы проблемы с сайтом и доступом к почте. Также пользователи МТС сообщают о проблемах с интернетом.

Большинство сообщений с жалобами проходит из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее схожие трудности зафиксировали у платежной системы Qiwi, оператора «Ростелеком» и Twitter. Также были недоступны сайты органов государственной власти РФ.

Роскомнадзор в среду начал замедлять скорость работы Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет запрещенный контент.

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе сайтов российских госорганов>>