РИАМО - 10 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию сдвигается на более поздний срок, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сдвигается дата, как вы видите <...>. Но точную дату пока вам не могу назвать», — сказал официальный представитель Кремля.

В 2020 году Путин обратился к Федеральному Собранию в начале января.

Президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию. Обращение является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.