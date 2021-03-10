РИАМО - 10 мар. За неделю в Подмосковье 84 автомобиля такси отправились на штрафстоянки из-за различных нарушений, всего было проверено почти 1,2 тысячимашин такси, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На текущий момент все автомобили такси, которые получают разрешение с февраля 2018 года на территории региона, должны соответствовать областному стандарту. Согласно которому, кузов машины должен быть покрашен в белый цвет, на борту машины должны быть нарисованы желтые полосы, шашечный пояс на борту, полосы темно-серого цвета по краю машины, световой фонарь на крыше. У водителя должно быть действующее разрешение, наличие медицинского и технического предрейсового осмотров.
Для того, что пассажиры были в безопасности на территории региона ведется системная работа по пресечению деятельности нелегальных такси. Услуги таких перевозчиков небезопасны, с подобным водителем пассажир не застрахован на случай аварии.
Убедиться, что перевозчик работает легально, можно, проверив наличие разрешения у таксиста и информацию о компании, в которой он работает, с помощью QR-кода в салоне такси или через сайт МТДИ.
О нарушениях в сфере таксомоторных перевозок нужно сообщать на портал «Добродел» или по телефону горячей линии министерства: +7 (495) 228-19-19.
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