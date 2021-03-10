РИАМО - 10 мар. За неделю в Подмосковье 84 автомобиля такси отправились на штрафстоянки из-за различных нарушений, всего было проверено почти 1,2 тысячимашин такси, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Было выявлено 438 нарушений, в том числе 84 автомобиля перемещены на штрафстоянки из-за отсутствия у водителей медицинских и технических осмотров, действующих разрешений на перевозку пассажиров, а также за несоблюдение регионального стандарта такси. У многих водителей не было соответствующего стажа. В Московской области для работы водителем такси требуется опыт вождения не менее 3 лет», — говорится в сообщении.

На текущий момент все автомобили такси, которые получают разрешение с февраля 2018 года на территории региона, должны соответствовать областному стандарту. Согласно которому, кузов машины должен быть покрашен в белый цвет, на борту машины должны быть нарисованы желтые полосы, шашечный пояс на борту, полосы темно-серого цвета по краю машины, световой фонарь на крыше. У водителя должно быть действующее разрешение, наличие медицинского и технического предрейсового осмотров.

Для того, что пассажиры были в безопасности на территории региона ведется системная работа по пресечению деятельности нелегальных такси. Услуги таких перевозчиков небезопасны, с подобным водителем пассажир не застрахован на случай аварии.

Убедиться, что перевозчик работает легально, можно, проверив наличие разрешения у таксиста и информацию о компании, в которой он работает, с помощью QR-кода в салоне такси или через сайт МТДИ.

О нарушениях в сфере таксомоторных перевозок нужно сообщать на портал «Добродел» или по телефону горячей линии министерства: +7 (495) 228-19-19.