РИАМО - 10 мар. В ночь на 11 марта температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 30 градусов, в столице ожидается минус 23 – минус 21 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны.

«В Москве и Московской области мороз (в ночь на 10 марта - ред.) тоже усилился по сравнению с началом недели. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, в ночь на 10 марта было минус 21,3 градуса, на востоке Подмосковья, в Черустях, минус 28,6 градуса. Рекордом для города считается температура минус 25,6 градуса за 1915 год. В XXI веке температура в ночь на 10 марта ниже минус 17 градусов не была», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 марта в Московском регионе местами может ударить мороз до минус 30 градусов. В столице будет минус 23 – минус 21 градус, в новой Москве – минус 26 градусов.