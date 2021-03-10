РИАМО - 10 мар. Жилой дом по программе реновации, рассчитанный на 216 квартир, введут в эксплуатацию в столичном районе Ломоносовский в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В районе Ломоносовский по адресу: улица Архитектора Власова, владение 2 в этом году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершены монолитные работы, ведется внутренняя отделка помещений», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционный дом с подземной парковкой рассчитан на 216 квартир: 36 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 60 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет более 13 тысяч квадратных метров. Отделка квартир пройдет по стандартам реновации. Лоджии будут остеклены, а фасад здания будет сделан из керамогранитных плит. В доме предусмотрены короба для кондиционеров.

На первом этаже будут находиться колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и два лифта грузоподъемностью 630 и 1000 кг. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание будет сделан на одном уровне с землей для удобства мам с колясками и маломобильных граждан. Шершавая поверхность плитки будет защищать от скольжения.

Двор дома озеленят и благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также поставят детскую и спортивную площадки и зону отдыха.