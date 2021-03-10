РИАМО - 10 мар. Органы опеки устроили 252 детей-сирот в приемные семьи Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«С начала 2021 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 252 ребенка-сироты», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в Подмосковье живут более четырех тысяч семей с приемными детьми, 26 из них образовались с начала года.

В регионе работают 72 школы приемных родителей, в них с начала года прошли обучение уже 365 родителей. Психологи, медики и юристы бесплатно помогают подготовиться к ответственному родительству.

Сейчас в Подмосковье живут более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,5 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Более 7,5 тысячи ребят проживают в семьях усыновителей.