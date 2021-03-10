РИАМО - 10 мар. В комплексе по переработке отходов «Храброво» в Можайском округе завершили процесс пусконаладочных работ, комплекс вышел на проектную мощность, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

«Технология позволяет отбирать 24 фракции, включая бумагу, картон, полимеры, цветные и черные металлы, алюминий, стекло и биоорганические отходы. Еще две «полезные» фракции - тетрапак и полипропилен – начнут отбирать в ближайшее время. С момента запуска настройку и тестирование прошли все пять автоматических сепараторов и прессовальные машины», – говорится в сообщении.

КПО сможет принимать 450 тысяч тонн отходов в год, а использование технологий позволит свести ручной труд сортировщиков к минимуму.

В комплексе «Храброво» усовершенствовали технологическую цепочку. Теперь извлечение органики не нуждается в участке предварительной ручной сортировки. Это стало возможным благодаря установке виброгрохота. Он после разделения фракций по размеру отправляет наиболее мелкие, до 70 мм, в цех компостирования с целью производства технического грунта.

Баллистические сепараторы располагаются перед оптическими впервые, это повышает качество отбора объемного пластика. Оснащенная самовыгружными накопительными ячейками линия прессования функционирует эффективно и без участия погрузчика.

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Теперь на КПО отправляются все коммунальные отходы городских округов Власиха, Одинцовский, Красногорск, Волоколамский, Лотошино, Краснознаменск, Шаховская, Можайский, Молодежный, Истра, Наро-Фоминский, Рузский. Каждый день сюда поступает свыше 1 тысячи тонн отходов, из которых отбирается и вовлекается во вторичный оборот 50% «полезных фракций». Так, запуск КПО позволил перенаправить отходы с полигона «Ядрово».

На предприятии удалось создать 582 рабочих места. В основном здесь работают жители Можайского городского округа, среди которых водители погрузчиков, слесари, разнорабочие и другие.

«РТ-Инвест» уже построил и ввел в эксплуатацию четыре КПО в регионе. После того, как «Храброво» вышел на проектную мощность, общий объем отходов на сортировочных линиях комплексов компании достиг 1,5 миллиона тонн в год.

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