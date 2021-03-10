РИАМО - 10 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат билеты в Московский Губернский театр на музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли».

В конкурсе разыграют три пары билетов. Чтобы выиграть, нужно подписаться на «РИАМО в Москве», Московский Губернский театр и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут 12 марта при помощи приложения «Конкурсы». Важно, чтобы профиль участника конкурса был открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более 5 конкурсных репостов за последние 30 дней.

Спектакль состоится 14 марта 16:00. Победители заранее получат электронные пригласительные. Перед постановкой пройдет интересная интермедия для детей, поэтому стоит прийти пораньше.

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