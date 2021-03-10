РИАМО - 10 мар. Пользователи из России жалуются на перебои в работе платежного сервиса Qiwi, следует из данных на сайте downdetector.ru.
Первые сообщения о трудностях в работе сервиса стали поступать около 12:00. Вторая волна сообщений зафиксирована в 12:30.
Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие доступа к веб-сайту системы (45%), у 38% есть проблемы с мобильным приложением. Еще 17% заявили о сбое всех сервисов.
Большинство сообщений приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.
Сервис Qiwi предназначен для оплаты различных услуг, включая мобильную связь, ЖКУ и банковские кредиты.
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