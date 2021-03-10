РИАМО - 10 мар. Пользователи из России жалуются на перебои в работе платежного сервиса Qiwi, следует из данных на сайте downdetector.ru.

Первые сообщения о трудностях в работе сервиса стали поступать около 12:00. Вторая волна сообщений зафиксирована в 12:30.

Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие доступа к веб-сайту системы (45%), у 38% есть проблемы с мобильным приложением. Еще 17% заявили о сбое всех сервисов.

Большинство сообщений приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда.

Сервис Qiwi предназначен для оплаты различных услуг, включая мобильную связь, ЖКУ и банковские кредиты.