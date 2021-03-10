РИАМО - 10 мар. В столичном регионе продолжают развивать масштабный транспортный проект Московских центральных диаметров, которые уже сегодня позволяют совершать комфортные и экономичные поездки по столице и Подмосковью, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram.

Проект реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина. В ноябре 2019 года для пассажиров открылись МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Подольск - Нахабино.

«Путь на работу, учебу и по личным делам для подмосковных жителей стал дешевле, с учетом дальности поездки экономить можно до 75% от прежних тарифов. С начала открытия диаметров на них проехали более 150 миллионов человек», - говорится в сообщении.

В начале 2023 года планируется запуск МЦД-3, который свяжет Зеленоград (Крюково) и Раменское. На конец 2024 года намечен старт движения по МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожный.

В рамках развития МЦД в Подмосковье открыли полностью реконструированные станции Опалиха, Новодачная, Нахабино, Долгопрудная, Подольск, Победа и Баковка. Здесь устроены удобные платформы и кассовые зоны, смонтированы лифты и эскалаторы, есть навигация. В 2021 году аналогичные работы проведут на подмосковной станции Апрелевка.

По маршрутам МЦД курсируют новые электропоезда «Иволга», «Ласточка», ЭП2Д и «Аэроэкспресс», минимальный интервал движения в часы пик составляет 6 минут, благодаря чему создано 3,4 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки.

Почти 80% жителей Подмосковья на МЦД ежедневно экономят в пути до 44 минут в сравнении с поездками на автомобиле. Одни из самых популярных станций МЦД - подмосковные Одинцово и Подольск.

Пассажирам также напомнили, что при оплате проезда на МЦД картой «Тройка» пересадка с электрички на метро и МЦК бесплатная в течение 90 минут. Для старшего поколения и студентов действуют льготы.

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