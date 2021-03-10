РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 мар. Щелковские полицейские задержали местного жителя, который подозревается в квартирной краже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местного жителя 32 лет о том, что его знакомый, находясь в гостях на улице Комсомольская похитил телевизор. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 36 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.