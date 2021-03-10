РИАМО - 10 мар. За минувшие сутки в Московской области выздоровели после коронавируса 622 человека, с начала пандемии в регионе вылечили 180 332 человека, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в Подмосковье умер 31 пациент с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии умерли 4963 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 220 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В регионе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно бесплатно.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

10 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.