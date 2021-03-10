РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мар. Размещена единая закупка на проектирование и строительство детского сада на 250 мест на улице Академика Легостаева в Королеве, его планируют построить в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По результатам закупки «под ключ» подрядчик сможет подготовить проектную документацию и приступать к строительству детского сада. Плановый ввод объекта в эксплуатацию в 2023 году», – говорится в сообщении.

Применение практики закупок на проектирование и строительство «под ключ» позволяет сокращать общий срок реализации проекта на срок до 3 месяцев. В этом году подобные закупки будут размещены еще в шести городских округах: Одинцовском, Ленинском, Волоколамском, Ступине, Красногорске и Солнечногорске.