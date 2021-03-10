РИАМО - 10 мар. В Московской области за минувшие сутки зафиксирован 291 случай коронавирусной инфекции, всего в регионе за пандемию выявлено 220 420 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Всего в Подмосковье скончались 4 963 пациента с коронавирусом, из них 31 — за прошедшие сутки.

Прививку от коронавирусной инфекции в Московской области сделали свыше 310 тысяч человек.

Сделать бесплатную прививку от Covid-19 можно в областных поликлиниках и мобильных пунктах. В поликлиники на вакцинацию можно записаться через портал госуслуг, а еще по телефону 122, в самих поликлиниках и МФЦ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.