РИАМО - 10 мар. Более 4,7 тысячи преступлений, совершенных в составе организованных групп, было раскрыто столичной полицией в прошлом году, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«За прошедший год раскрыто более 4,7 тысячи преступлений, совершенных в составе организованных групп, в том числе 552 (в составе групп - ред.), сформированных по этническому принципу. К уголовной ответственности привлечено почти 1,5 тысячи лиц, в том числе 271 участник этнических преступных группировок», - сказал Баранов.

Он добавил, что много работы было проделано и в сфере экономических преступлений.

«В 2020 году выявлено более 11 тысяч экономических преступлений. В результате расследования данных преступлений возмещен ущерб на сумму 91,5 миллиард рублей», - сказал Баранов.

Также он сообщил, что после пандемии коронавируса столичные участковые возобновят прием граждан.

«Встречи, которые проводились участковыми с гражданами до введения ограничительных мероприятий, в обязательном порядке будут продолжены после снятия обозначенных ограничений», - отметил Баранов.