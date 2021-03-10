РИАМО - 10 мар. Более 4,7 тысячи преступлений, совершенных в составе организованных групп, было раскрыто столичной полицией в прошлом году, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.
Он добавил, что много работы было проделано и в сфере экономических преступлений.
«В 2020 году выявлено более 11 тысяч экономических преступлений. В результате расследования данных преступлений возмещен ущерб на сумму 91,5 миллиард рублей», - сказал Баранов.
Также он сообщил, что после пандемии коронавируса столичные участковые возобновят прием граждан.
«Встречи, которые проводились участковыми с гражданами до введения ограничительных мероприятий, в обязательном порядке будут продолжены после снятия обозначенных ограничений», - отметил Баранов.
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