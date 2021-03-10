РИАМО - 10 мар. Полицейские в столице задержали подозреваемого в мошенничестве, он обманул женщин более чем на миллион рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

Он знакомился с женщинами соцсетях, рассказывал, что занимает высокий пост в правительстве Москвы, и вымогал у них деньги, говоря, что поможет решить их проблемы. В подтверждение он присылал поддельные фото со знаменитостями и политиками.

«Войдя в доверие, подозреваемый обещал своим новым знакомым оказать содействие в решении различных вопросов. Они касались покупки квартиры по льготной стоимости, аренды офисных помещений, прекращении застройки на территории отдельных районов столицы», — говорится в сообщении.

Некоторым он и даже предлагал увеличить количество подписчиков в соцсетях и купить смартфон со скидкой.

«Полицейскими установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Постоянного места жительства в Москве он не имел и проживал в отеле. Реальной возможностью выполнить свои обещания злоумышленник не обладал», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 2 и 3 частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На время следствия он заключен под стражу.