РИАМО - 10 мар. Полицейские в столице задержали подозреваемого в мошенничестве, он обманул женщин более чем на миллион рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».
Он знакомился с женщинами соцсетях, рассказывал, что занимает высокий пост в правительстве Москвы, и вымогал у них деньги, говоря, что поможет решить их проблемы. В подтверждение он присылал поддельные фото со знаменитостями и политиками.
Некоторым он и даже предлагал увеличить количество подписчиков в соцсетях и купить смартфон со скидкой.
«Полицейскими установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Постоянного места жительства в Москве он не имел и проживал в отеле. Реальной возможностью выполнить свои обещания злоумышленник не обладал», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 2 и 3 частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На время следствия он заключен под стражу.
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