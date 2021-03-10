РИАМО - 10 мар. В реестр недвижимости внесли 100 домов по реновации в Москве, сотый дом поставили на кадастровый учет в районе Бирюлево-Западное на юге столицы, сообщает пресс-служба Росреестра по Москве.

Шестнадцатиэтажный односекционный дом общей площадью 7,9 тысячи находится на Булатниковском проезде, дом 16 Б, туда переедут жить около 50 семей. Одна из квартир в доме уже получила собственника.

«И именно этот дом открывает первую сотню жилых объектов, сведения о которых уже внесены в реестр недвижимости по реновации. Их общая площадь составляет практически 2,1 миллиона кв м, рассчитанных для порядка 24 тысяч семей», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Лидирует по количеству домов, поставленных на кадастровый учет, северо-восток столицы. Там их зарегистрировали уже 24. В ЗАО внесли в реестр 17 домов, а 14 – в САО. В ЮЗАО и ЮВАО поставили на учет по 11 домов.

В Москве построили 102 дома по программе реновации старого жилья общей площадью более 1,2 миллиона кв м. В процессе строительства сейчас находятся 173 дома площадью около 2,7 миллиона кв м. Строительство идет в установленные сроки.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

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