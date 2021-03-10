РИАМО - 10 мар. В 2020 году столичные полицейские изъяли 239 единиц огнестрельного оружия и свыше 8,5 тысяч боеприпасов, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тысяч боеприпасов, около семи килограммов взрывчатого вещества и 19 взрывных устройств. Перекрыто 23 канала поставки огнестрельного оружия, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия», - сказал Баранов.

Он добавил, что эта работа помогла снизить количество убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.

В 2020 году сотрудники полиции в Москве также изъяли из незаконного оборота свыше 730 килограммов наркотиков и около 1,5 тонн курительных смесей. К ответственности за распространение запрещенных веществ за год привлекли 98 человек.