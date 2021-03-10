РИАМО - 10 мар. Центр «Мои документы» района Крюково в Зеленограде переехал, новый офис находится по адресу: Привокзальная площадь, дом 1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центр теперь располагается на втором этаже торгового центра «Зеленоградский». В офисе организовали 50 окон для приема. Площадь центра составляет 1336 кв м.

«Здесь соединяются основные транспортные артерии района: железнодорожная станция Крюково и конечная остановка большинства маршрутов наземного транспорта. Рядом есть бесплатная парковка», - говорится в сообщении.

В четырех из 50 окон и в специально оборудованном кабинете работают сотрудники отдела по вопросам миграции МВД РФ.

Все помещения центра оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений. При этом офис доступен и для маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться лифтом, внутри центр оснащен удобной навигацией с тактильными индикаторами и шрифтом Брайля. Кроме того, здесь имеются специальный туалет и кнопки вызова помощи.

Кроме оформления документов, в центре в районе Крюково можно получить полезные услуги. Например, можно сфотографироваться в фотокабине, распечатать документы или снять копию, оплатить госпошлины и иные платежи.

Также в рамках реализации городского проекта «Здоровая Москва» в офисе оборудовали диагностический комплекс, где горожане смогут сделать бесплатный экспресс-анализ ключевых показателей организма.

На сегодняшний день в столичных центрах «Мои документы» предоставляют более 270 государственных услуг. Причем 98% из них предоставляют по экстерриториальному принципу.