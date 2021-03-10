РИАМО - 10 мар. Доследственная проверка проводится по факту гибели пожилой женщины в одной из частных клиник в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Пациентка обратилась в клинику с жалобами на обострившиеся болезни 9 марта.

«После введения препарата пенсионерка почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Сотрудники центра пытались оказать помощь, однако приехавшая бригада скорой медицинской помощи диагностировала смерть», - сообщает пресс-служба.

Следователи проведут доследственную проверку, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего. Руководство и сотрудников медучреждения опросят. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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