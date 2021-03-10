РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. Спортсменка конноспортивного клуба Подольска стала бронзовым призером Кубка России по выездке, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанница конноспортивного клуба «Фаворит» Ольга Дубинина 4-6 марта выезжала на Всероссийские соревнования «Кубок России по выездке», в группе Б. Соревнования проходили в КСК Maxima Stables (Московская область, Дмитровский городской округ).

«Так, 4 марта Дубинина на лошади Данте Вельтино заняла 3 место в программе «Малый приз». 5 марта она заняла 2 место в командном зачете и 4 место в личном зачете в программе «Средний приз 1». 6 марта она заняла 3 место в программе «КЮР Среднего приза 1». В результате проведенных соревнований Ольга Дубинина на лошади Данте Вельтино заняла 3 место в абсолютном первенстве», - говорится в сообщении.

Спортсменке пожелали дальнейших побед и спортивного совершенствования.