РИАМО - 10 мар. Фасады ТПУ «Селигерская», в составе которого появится надземный паркинг, многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами, отделают под натуральный камер, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Фасады многофункционального центра и транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление», – сказал Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что объемы на крупные блоки разделят визуально посредством вертикальных и горизонтальных линий. Данный пересадочный узел будет одним из крупнейших в столице на базе станции метро.

За счет гармоничных архитектурных решений четырехэтажный МФК представит собой единый ансамбль. Он впишется в городскую застройку и при этом останется выразительным. На подземном уровне комплекса разместится 263 машино-места и технические помещения, а на наземных четырех – торговые галереи и кинотеатр.

Оформление первого этажа представит собой фасад-витрину со сплошным структурным остеклением. Более массивные блоки, которые планируют облицевать алюминиевыми панелями с рисунком под натуральный камень, будут словно «парить» в воздухе.

Здание пятиэтажного паркинга на 1258 машино-мест соединится с МФК мостовыми пешеходными переходами. В настоящее время проект согласован Москомархитектурой.