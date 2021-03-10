РИАМО - 10 мар. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области до 11 часов 12 марта из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории Владимирской, Ивановской, Калужской и Рязанской областей Центрального федерального округа.

В среду в Московском регионе температура воздуха составит от минус 17 до минус 12 градусов. Существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду, а атмосферное давление продолжит расти и будет выше нормы на 10-12 миллиметров ртутного столба.