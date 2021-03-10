РИАМО - 10 мар. Российские власти намерены ускорить сбор биометрических данных россиян, для этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено принять ряд «административных мер», пишет в среду газета «Коммерсант».
Так, планируется закрыть удаленный доступ к некоторым госуслугам при отсутствии биометрических данных. Кроме того, планируется начать сбор биометрии не только через банки, но и через МФЦ, а также специальное приложение.
На сегодня отмечается крайне медленное заполнение реестра Единой биометрической системы.
Систему запустили в июле 2018 года. Ее оператором является «Ростелеком». Она представляет собой платформу для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. Инициаторами проекта выступили ЦБ и Минцифры.
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