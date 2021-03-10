РИАМО - 10 мар. В прошлом году сотрудники столичной полиции изъяли из незаконного оборота свыше 730 килограммов наркотиков и около 1,5 тонн курительных смесей, к ответственности за распространение запрещенных веществ привлекли 98 человек, сообщил начальник ГУ МВД РФ по Москве, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

«За 2020 год сотрудниками московской полиции возбуждено более 118 уголовных дел в отношении организованных преступных групп. Задержано 98 лиц и привлечено к уголовной ответственности. Нами изъято более 730 килограммов наркотических средств и почти 1,5 тонны курительных смесей», - сказал Баранов в ходе заседания Мосгордумы.

Он добавил, что в прошлом году по итогам проведения специальных антинаркотических мероприятий было возбуждено порядка 100 уголовных дел, более 120 человек были привлечены к административной ответственности.

Ранее глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев сообщил о выявлении крупной сети наркодилеров, которые продавали запрещенные вещества через даркнет в различных регионах страны. В масштабную криминальную схему входили розничные, оптовые закладчики и перевозчики. Всего задержан 21 человек.