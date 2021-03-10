РИАМО - 10 мар. Сбой произошел в работе сервиса Twitter в среду, по данным сайта downdetector.ru.

О проблемах пользователи стали сообщать в примерно в 11:25. Чаще всего жалуются на проблему с загрузкой сайта — 82%. Еще 17% испытывают трудности при входе в свой аккаунт.

При этом о сбое чаще всех сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России, так как компания не удалила противоправный контент из соцсети. Замедление реализуют на 100% мобильных устройств, а также на 50% стационарных устройств.