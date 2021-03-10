РИАМО - 10 мар. Масштабный сбой произошел в работе сервисов «Ростелекома», по данным сайта downdetector.ru.

По данным сервиса, сбои начались около 11:00 среды. Чаще всего пользователи жалуются на отсутствие доступа к интернету (93%). Кроме того, у некоторых есть сбои в работе остальных сервисов (4%), а также ТВ (2%).

Чаще всего проблемы с работой сервисов испытывают в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде.

«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.