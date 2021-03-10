РИАМО - 10 мар. Крупные иностранные соцсети могут начать выплачивать налог за российских блогеров, которые получают доходы от рекламы, пишут «Ведомости».

Минцифры России предлагает принять федеральный закон, проект которого подготовят к лету 2021 года.

«Иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», — говорится в материале.

Согласно документу, такой шаг привет к увеличению поступлений в бюджет.

По данным компании BloggerBase, только видеоблогеры в России за 2020 год заработали порядка 18 миллиардов рублей. При этом спрос во время пандемии на их контент значительно вырос. Рекламные деньги они, как правило, получают на личные счета как в рублях, так и в валюте.

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