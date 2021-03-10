РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Новая пристройка к школе в деревне Марусино подмосковных Люберец рассчитана на 400 мест, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду глава Люберец проинспектировал ход строительства пристройки к школе в деревне Марусино.

«Стройка движется, только не так, как надо, в силу разных причин. Одна из причин - это недостаточно людей. В связи с пандемией есть проблема с количеством рабочих. Сегодня мы все по полочкам разобрали, я думаю, что в ближайшие месяц-два наверстаем то отставание от графика, я больших проблем не вижу. Я ставлю задачу к 1 сентября школу запустить. Хотя по всем соглашениям школу мы должны сдать к концу декабря», - сказал глава.

По его словам, эта пристройка рассчитана на 400 мест. В ней будет блок для средних и старших классов.

Как отметил заместитель главы администрации Люберец Эдуард Малышев, на объекте работает порядка 43 человек, генеральный подрядчик ООО «Строительный Холдинг «Тезис».