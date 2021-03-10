РИАМО - 10 мар. Автобусами «Мострансавто» из оздоровительных лагерей Московской области 7 марта вернулись более 400 детей, в перевозке детей задействовали 27 автобусов большого класса, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На маршрутах было от одного до двух остановочных пунктов в разных городах Подмосковья, где проживают дети, — в Чехове, Талдоме, Воскресенске, Химках, Дубне и других. В каждом автобусе перевозили до 28 детей.

«В соответствии с государственными стандартами детских перевозок транспортные средства, задействованные в работе, были оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами», - говорится в сообщении.

В дополнение к общему техосмотру и предрейсовому контролю технического состояния автобусы прошли обязательную дезинфекцию. Кроме того, водители прошли дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.