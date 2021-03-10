РИАМО - 10 мар. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству вместе с органами исполнительной власти субъектов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников, а после доложить о ней до 20 апреля, сообщает Газета.ru.

8 февраля глава государства провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых пожаловалась на низкие зарплаты.

«После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе», – говорится в сообщении.

На совещании с правительством Путин заявил, что некоторые госслужбы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по заработной плате в социальных сферах.

Поручение о предоставлении детальной информации о реальном уровне зарплаты бюджетников дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он поручил эту работу руководителям министерств 12 февраля.



Мишустин поручил подготовить план по повышению зарплат бюджетников>>