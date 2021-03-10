РИАМО - 10 мар. За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 1453 человека, общее число вылеченных увеличилось до 914 626, сообщает московский оперштаб.

«За сутки госпитализирован 796 человек. В столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

На текущий момент в городе продолжается вакцинация от Covid-19. Сделать прививки от коронавируса можно в 100 столичных поликлиниках и мобильных пунктах.

Снижение уровня заболевших не отменяет соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах, городском транспорте и местах большого скопления людей.

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10 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.

- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.

- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.

- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.