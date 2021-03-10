РИАМО - 10 мар. Из 43 депутатов Мосгордумы 27 имеют антитела к коронавирусу, таким образом, иммунитет к Covid-19 выявлен у 63% парламентариев, сообщает пресс-служба Мосгордумы.
В ходе пленарного заседания в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников представил данные о наличии у депутатов антител класса ImG к Covid-19.
«У 11 депутатов (25%) антител нет. 5 депутатов по-прежнему информацию не представили», - говорится в сообщении.
По словам Шапошникова, вопрос о переходе парламента в очный режим работы рассмотрят на заседании комиссии по организации работы столичной думы. Если комиссия примет положительное решение по данному вопросу, то следующее заседание Мосгордумы пройдет в очном формате.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
10 МАРТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Подмосковные врачи вылечили 622 человека от коронавируса. С начала пандемии в регионе выздоровели 180 332 человека.
- 1453 пациента вылечились от Covid‑19 в Москве за сутки. Общее число вылеченных увеличилось до 914 626.
- За сутки в России зарегистрировали 9 079 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 291 больного. В Москве - 1116.
- Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии