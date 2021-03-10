РИАМО - 10 мар. Из 43 депутатов Мосгордумы 27 имеют антитела к коронавирусу, таким образом, иммунитет к Covid-19 выявлен у 63% парламентариев, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

В ходе пленарного заседания в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников представил данные о наличии у депутатов антител класса ImG к Covid-19.

«У 11 депутатов (25%) антител нет. 5 депутатов по-прежнему информацию не представили», - говорится в сообщении.

По словам Шапошникова, вопрос о переходе парламента в очный режим работы рассмотрят на заседании комиссии по организации работы столичной думы. Если комиссия примет положительное решение по данному вопросу, то следующее заседание Мосгордумы пройдет в очном формате.

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